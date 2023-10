Des accords pleins de promesses : entre l’UE et l’État comorien, mais le peuple verra t’il les effets ?

Lors du Global Gateway Forum à Bruxelles, l’archipel des Comores a reçu une promesse de développement durable. En effet, un montant total de 28,9 millions d’euros a été décidé suite à des accords signés entre le Président AZALI Assoumani et la Présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen.

Parmi les projets phares de ces accords figurent le programme « Ulanga na Maesha », dédié à la résilience environnementale et alimentaire des Comores, le programme « Wamanga wa Komor », qui entend soutenir financièrement la diaspora comorienne dans les initiatives de développement, et enfin, le programme « Shawiri », orienté vers la protection et la participation civique des femmes et des jeunes.

La présidente de la Commission Européenne, Ursula Don Der Leyen, a exprimé son enthousiasme, soulignant l’aspect visionnaire de ce partenariat. De son côté, le Président AZALI Assoumani a salué ces accords comme une étape cruciale pour l’avenir des Comores.

Cependant, malgré l’optimisme affiché par les dirigeants, une question persiste : ces accords seront-ils enfin ceux qui produiront des effets tangibles pour le peuple comorien ? À travers les années, de nombreux accords ont été signés, mais le quotidien des Comoriens attend toujours des améliorations concrètes. Seul l’avenir dira si ces promesses se transformeront en réalités palpables pour la population.

ANTUF Chaharane