Déroulement sans incident majeur du BEPC.

L’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) a commencé le 18 juillet sans incident majeur, avec 6 165 candidats à Ngazidja. Cependant, des problèmes ont été signalés concernant la dictée. Plusieurs candidats ont critiqué la clarté de la lecture du texte de la dictée par les surveillants. De plus, certains ont trouvé le texte de l’épreuve de compréhension difficile. L’extrait choisi était de « Et la graine », d’Aboubakar Saïd Salim, qui raconte les manifestations des lycéens de Moroni suite au crash de l’avion « Air Comores » dans les années 60. Malgré ces défis, l’inspecteur Issihaka Mdahoma, président du jury de Ngazidja, a salué le bon déroulement des examens, attribué en partie à la présence de caisses sécurisées contenant les épreuves non traitées.

ANTUF Chaharane