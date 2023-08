Démantèlement d’un réseau de trafic de stupéfiants et de faux billets à Foumbouni

La Brigade de Foumbouni a mené une série d’opérations fructueuses entre fin juillet et le 14 août, aboutissant à l’arrestation de plusieurs contrebandiers impliqués dans le trafic de drogue et de faux billets. L’une des saisies notables a été celle de « 31 kilos de cannabis à Uropveni », à moins de 10 km de Foumbouni. De plus, des paquets de « shit » ont été découverts dans la ville, en plus de la confiscation de faux billets en euros. Ces activités illicites ont été rapportées à la Brigade de Foumbouni, qui a pris des mesures décisives.

L’utilisation stratégique des caméras de surveillance a été cruciale pour cette série d’arrestations. La ville de Foumbouni bénéficie d’une quasi-télésurveillance 24h/24h grâce à un réseau de cinq caméras de surveillance publiques installées dans des zones névralgiques. Ces caméras ont été mises en place grâce aux efforts de Nassufdine Youssouf, un jeune entrepreneur de la région, qui a reçu le soutien financier de femmes leaders de la communauté.

L’efficacité de ces caméras a été prouvée lors de la résolution de diverses affaires. Grâce à elles, la Brigade a pu élucider des cas de vol, dont celui d’un téléphone perdu et d’une cuvette de poissons dérobée dans des lieux publics fréquentés. L’enquête sur les trafiquants de stupéfiants et de faux billets a été lancée après le précieux témoignage d’un jeune individu nommé X. Ce témoin a révélé la présence d’un certain « Bernard » en possession d’un faux billet de 100 euros et de produits cosmétiques au marché animé de Fukuni. La Brigade a ensuite utilisé les images des caméras pour identifier, localiser et arrêter « Bernard », qui a ensuite divulgué les noms de deux présumés fournisseurs de cannabis.

Misbah Said