Délégation Africaine en Ukraine et en Russie : Une Question de priorité ou un symptôme de négligence ?

Le récent voyage d’une délégation de chefs d’État africains vers l’Ukraine et la Russie pour une mission de médiation dans le cadre du conflit en cours soulève des questions. Il semble y avoir une contradiction flagrante quant à l’engagement de ces dirigeants lorsqu’il s’agit de problèmes internationaux par rapport aux crises auxquelles leur propre continent est confronté. On pourrait se demander pourquoi leurs efforts de résolution de conflits semblent ne se concentrer que sur des pays industrialisés.

L’attention qu’ils portent aux problèmes européens contraste fortement avec leur apparente inaction face aux conflits majeurs qui ont secoué des pays africains tels que le Soudan, la République Démocratique du Congo, la Centrafrique, le Mali, la Libye et la Somalie. À ce propos, nous n’avons pas non plus constaté une implication significative des dirigeants européens ou américains voyageant en Afrique pour aider à résoudre ces conflits.

En somme, on peut se demander où est la réciprocité dans cette démarche de résolution de conflits. Où sont les leaders mondiaux quand il s’agit de problèmes africains ? Y a-t-il un manque de considération pour les conflits africains, ou s’agit-il simplement d’un manque de priorisation de la part de nos propres dirigeants ? Quoi qu’il en soit, il est temps d’exiger un changement. Leur attitude est embarrassante et il est grand temps pour un « coup de balai » à l’échelle continentale.

ANTUF Chaharane