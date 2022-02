Déclaration des cadres du Rdc en faveur du dialogue : Le parti Rdc organise une contre-offensive

Certains partisans du RDC, tendance Mouigni Baraka, sont favorables au dialogue national. Une décision qui contrecarre la position du leader du parti. Une rencontre des coordinations est prévue prochainement. Le parti prépare-t-il une offensive ?

L’ancien gouverneur de Ngazidja, Mouigni Baraka Saïd Soilih, au cours d’un court entretien, a annoncé que son combat reste le même : il ne prendra pas part au dialogue inter-comorien. Mais des cadres de ce parti se déclarent favorables au dialogue et vont y participer. On peut citer l’ancien député, Oumouri Mmadi Hassani et consorts. Un coup dur pour l’ancien gouverneur de Ngazidja et du parti en général. Le parti RDC a pris acte de cette déclaration. Selon l’ancien gouverneur, une rencontre des coordinations est prévue prochainement.

S’agissant de la déclaration dudit membre de la RDC, l’ancien gouverneur se réserve de tout commentaire. « Je préfère attendre si vous me permettez car la rencontre de toutes les coordinations aura lieu prochainement », a annoncé l’ancien gouverneur de Ngazidja. Bien que le doute plane sur son silence, le président du conseil national de transition et président d’honneur du RDC a mis fin au doute. « Ma position est claire, elle est connue par tout le monde », a-t-il indiqué. En mémoire, après une rupture consommée entre Djaé Ahamada Chanfi et l’ancien gouverneur Mouigni Baraka, certains membres se sont alliés au côté de l’ancien gouverneur dont l’ancien député Oumouri.

Kamal Saïd Abdou / Al fajr