Déclaration de la diaspora comorienne sur le climat sociopolitique en Afrique

Contribution:

L’heure est grave !

Le mardi 19 mai 2021 la France, a clôturé par une conférence de presse qu’Emmanuel Macron a pris le premier la parole sur les objectifs de ce sommet : apporter des réponses de court terme et lancer des dynamiques pour lancer le « New Deal » pour l’Afrique.



L’ambition était de récolter 100 milliards de dollars, qu’il promet d’y parvenir. Ce sommet de la honte conçu et dirigé par le président Français, qui a publié la liste définitive des candidats à l’aventure qui plonge d’avantage les économies des pays Africains au profit de la France, qui n’a de cesse que de s’abreuver des richesses du continent par le pillage des ressources minières du continent, par des déstabilisations terroristes chroniques, des coups d’états et changements de constitutions qui n’ont de finalités que celle de maintenir ses spires aux pouvoir. Les 100 milliards qu’il prétend être la solution du fléau qui s’est abattu sur le continent sont détenus dans les réserves du trésor Français comme fond de garanti et fructifient la dette de ces Etats. Mais pourquoi chercher ailleurs !

La France a choisi d’épargner de cette avilissante aventure, les pays anciennement colonisé par la France dont le montant des réserves auprès du trésor Français n’est pas important à ces yeux.



Cette décision plus qu’inique et économiquement infondée renforce les inquiétudes de la majorité de nos concitoyens du continent Africain quant à l’omission de la liste, d’un pays comme Madagascar, du fait qu’il a osé dire qu’il avait trouvé un remède contre le virus du covid-19.

Ce choix révèle honteusement une main basse de la France sur les institutions financières internationales. Et s’inspirant des méthodes coloniales, les autorités françaises s’emballent, embastillent, brutalisent et tentent de réduire au silence un peuple déjà apeuré et affamé.



Poumon de l’économie du pays et principal soutien de la population, la Diaspora Comorienne, ne saurait se taire face à ces manœuvres d’un autre âge qui, au-delà de ce qu’elles engendrent de climat de tension, de peur et vecteur d’appauvrissement, augurent un scénario machiavélique de la démarche annoncé. Elles constituent des entorses à notre jeune démocratie, portent de sérieuses atteintes aux droits de l’homme et plus grave encore remettent en cause notre pacte social avec l’état Français.

C’est pourquoi nous osons condamner fermement de tels comportements irresponsables et en appelons à une prise de conscience collective des acteurs de la société civile et du peuple du continent Afrique.

Nous prenons à témoin la Communauté internationale, les partenaires et pays amis de l’Afrique face à ces dérives incessantes des autorités Françaises car la situation est grave et le danger d’une implosion comme d’une guerre civile nous guette.