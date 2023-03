Décès tragique d’un jeune homme suite à une overdose à Moroni

Un drame s’est déroulé ce matin à Moroni, aux environs d’EGT. Les secouristes ont retrouvé le corps sans vie d’un jeune homme originaire de Mitsamiouli, âgé entre 25 et 27 ans. Selon les premières constatations, la thèse de l’overdose semble la plus plausible. En effet, des seringues ainsi que des traces de stupéfiants ont été retrouvées à côté du corps, mais la nature exacte de ces substances n’a pas encore été déterminée avec précision.

Cette tragédie rappelle l’importance de lutter contre les drogues et les addictions qui peuvent mener à de telles situations dramatiques. Il est essentiel de sensibiliser les jeunes aux dangers des drogues et de leur offrir des alternatives pour leur permettre de se divertir autrement. Les autorités doivent poursuivre leurs efforts pour prévenir et traiter les addictions et ainsi protéger la jeunesse comorienne.