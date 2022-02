Daoud ” détruit ” Azali en quelques lignes

Dans une publication faite sur son mur Facebook, l’entrepreneur, activiste et ancien soutien du chef de l’État est revenu sur le pseudo dialogue initié par le chef de l’État Azali Assoumani dans le but de supprimer la tournente et l’organisation des élections présidentielles de 2024. Pour Daoud, C’est du pipo. Azali a déjà tout programmé :

“DIALOGUE NATIONAL !

Qu’ils en soient remerciés.

Nous étions nombreux à Saluer l’initiative du Dialogue NATIONAL, étant donné le blocage du pays, considérant à raison, que seul le Dialogue , la seule alternative au pays .

La farce perpétuelle teintée de caméléonisme, a été habillée hier , avec 《 l’intitulé 》, assises, aujourd’hui Dialogue national 》

La réalité est qu’à chaque fois Qu’Azali est en difficulté, il sort un chapeau d’une autre couleur , pour paraître meconaisssable , continuant ainsi à berner , ceux qui restent encore naïfs..

C’est pourquoi, il fait distiller l’éventualité d’un remaniement, afin d’attirer certains fragiles, en leur faisant miroiter les merveilles du monde .

Il promet à tous ceux qui concourent à son Dialogue, ministères et directions , mais ceux-là ont ont la mémoire courte , Mahamoud Elarif et Said Larifou en savent quelque chose .

Si j’avais un conseil à donner aux 《 ptits cons de l’opposition , un conseil, qu’ils exigent à rencontrer le président Sénégalais tenant du titre de L’UA , afin de plaider leurs doléances, le souci, ce qu’ils en ont pas !

Tous des minables et se valent.

Personne n’aurait été contre pour un Dialogue sincère ” Daoud