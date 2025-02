Crise énergétique : 6 groupes électrogènes arrivent à Moroni ce mardi à bord du Cargon Magma

Les Comores s’apprêtent à recevoir une nouvelle cargaison d’équipements destinés à atténuer la crise énergétique qui paralyse le pays. Ce mardi 11 février, un vol spécial du Cargon Magma atterrira à l’aéroport de Moroni avec à son bord 6 groupes électrogènes, dont six achetés sur fonds propres pour un montant total de 4 milliards de francs comoriens. À cela s’ajoutent six moteurs, quatre ventilateurs et quatre radiateurs pour la Société Nationale d’Électricité (SONELEC).

Cette acquisition vise à alléger les délestages incessants qui plongent la population dans le noir depuis plusieurs mois. Pourtant, si ces nouveaux équipements apporteront un soulagement temporaire, ils ne règlent pas le problème de fond. Le recours systématique aux groupes électrogènes constitue une solution d’urgence, mais pas une stratégie énergétique viable à long terme.

Alors que de nombreux pays misent sur les énergies renouvelables, les Comores continuent d’investir dans des infrastructures coûteuses, polluantes et dépendantes des fluctuations du prix du carburant. Ce choix interroge : pourquoi ne pas accélérer la transition vers des solutions plus durables, comme le solaire ou l’éolien ?

En attendant, les Comoriens n’ont d’autre choix que de composer avec ces solutions provisoires, en espérant que les autorités prendront enfin des mesures structurelles pour sortir le pays du cycle infernal des coupures d’électricité.



Misbah Said