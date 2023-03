Crise économique aux Comores : Mourad Bazi tire la sonnette d’alarme et appelle à protéger les produits de première nécessité !

Le président des mouvements des entreprises comoriennes, Mourad Bazi, a tenu un point de presse lundi dernier à Moroni, durant lequel il a soulevé plusieurs sujets préoccupants. Il a notamment abordé la vie chère, la hausse des frais d’avion, la pénurie d’eau dans la capitale et surtout l’augmentation du prix de la baguette de pain. Il a ainsi plaidé pour une politique d’équilibre pour tenter de désamorcer la crise.

Mourad Bazi s’est exprimé avec véhémence concernant l’inflation des produits de première nécessité. Il a déclaré que dans d’autres pays, ces produits sont pris en charge par le gouvernement, mais qu’aux Comores, ils sont laissés aux mains de certains importateurs qui ne tiennent pas compte de la réalité du pays, mettant ainsi à mal les professionnels. Pour lui, il est important de professionnaliser le secteur pour protéger les opérateurs économiques et éviter les pénuries répétitives.

Le président du Modec a également rappelé la rencontre entre les acteurs concernés, tels que la chambre de commerce, l’association des consommateurs comorienne et le ministère de l’économie, pour tenter d’équilibrer les prix de ces produits. « A l’issue de cette rencontre, quelques propositions ont été dégagées », a-t-il rappelé.

Mourad Bazi a souligné que la protection des produits de première nécessité avait un double impact : éviter l’entrée au pays de produits contrefaits et toxiques qui peuvent être une menace pour la santé de la population, et éviter l’entrée de produits contraires à la coutume et à la religion du pays.

Le président du Modec a enfin affirmé que la lutte contre l’inflation était au cœur de la mission de son organisation, qui œuvre pour protéger les produits de première nécessité, au nombre de 12. Selon lui, cela permettrait également de maintenir la loi de l’offre et de la demande en évitant les pénuries. Il a donc émis des souhaits et demandé l’appui du gouvernement pour garantir la protection de ces produits.