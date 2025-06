COSAFA Cup 2025 : Les Comores à 90 minutes d’un exploit historique face à l’Afrique du Sud

L’archipel des Comores s’apprête à vivre un moment fort de son histoire sportive. Ce vendredi, à 20h (heure locale), les Cœlacanthes affronteront l’Afrique du Sud, pays hôte et quintuple vainqueur de la Coupe des nations de l’Afrique australe (COSAFA Cup), en demi-finale de l’édition 2025.

Jamais les Comores n’avaient atteint ce niveau dans la compétition. Comme Madagascar, également demi-finaliste et opposé à l’Angola un peu plus tôt dans la journée, les Cœlacanthes créent la surprise. Dans ces deux îles de l’océan Indien, le football est bien plus qu’un sport : c’est un rituel collectif, une fierté populaire, une source d’unité.

Ce soir, les regards comoriens seront tous tournés vers les écrans de télévision ou tendus vers l’espoir. L’adversaire aussi : l’Afrique du Sud, favorite incontestée, joue à domicile et possède un palmarès impressionnant. Mais les Comores ont déjà prouvé qu’ils savent déjouer les pronostics.

À 90 minutes ou peut-être 120 d’une finale inédite, les verts peuvent entrer dans la légende. L’occasion est rare. L’envie est là. Et dans les rues de Moroni, Fomboni ou Mutsamudu, c’est déjà la ferveur d’une nation entière qui se fait entendre.

Le rendez-vous est pris. Le rêve est permis.

Said Hassan Oumouri