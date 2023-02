Coopération en matière de sécurité : Une rencontre clé entre la DCIS et le Ministre de l’Intérieur pour lutter contre la criminalité organisée

Le mardi 21 février 2023, une délégation de la Direction de la Coopération Internationale de Sécurité (DCIS) a rencontré le Ministre de l’Intérieur, M. Fakridine Mahamoud, pour discuter du renforcement de la coopération en matière de sécurité. Au centre des discussions se trouvait la formation et le renforcement des capacités de la police nationale, ainsi que le partage d’expériences pour améliorer la sécurité du pays.

D’autres sujets ont également été abordés lors de cette rencontre, notamment la lutte contre les différents types de trafic, le terrorisme, la criminalité organisée, l’immigration irrégulière, la traite des personnes et la nouvelle délinquance. Ces défis sécuritaires sont de plus en plus présents dans le monde entier, et la coopération internationale est devenue essentielle pour y faire face.

La DCIS est une agence spécialisée dans la sécurité internationale qui travaille avec les autorités nationales pour renforcer la sécurité et la stabilité dans les pays partenaires. Cette rencontre entre la DCIS et le Ministre de l’Intérieur est donc une étape importante dans le renforcement de la coopération en matière de sécurité et de la lutte contre la criminalité dans le pays.