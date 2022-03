Consommation courante : Une pénurie de bananes se fait sentir à Mwali

Le prix d’un sac de bananes de 50 kg qui coûtait 7 000 fc, varie entre 11 000 fc et 12 500 fc. Les habitants de l’île s’inquiètent de cette situation surtout que durant le mois de ramadwani, la banane devient le produit vivrier très consommé.

À l’approche du mois sacré de ramadwani, la banane commence à se raréfier au marché de Fomboni. Ce produit vivrier très prisé est cultivé en grande quantité dans l’île de Djumbe Fatima. Mais, aujourd’hui, au marché de Fomboni, un tas de banane d’une main et demie de 500 francs ne suffit pas à nourrir une famille. Un phénomène qui devient de plus en plus problématique. Et les familles préfèrent consommer le riz au lieu de la banane.

Le prix d’un sac de bananes de 5 0kg qui coûtait 7 000fc, varie entre 11 000 fc et 12 500 fc. Les habitants de l’île s’inquiètent de cette situation surtout que durant le mois de ramadwani, la banane devient le produit vivrier très consommé. Cette pénurie qui impacte aussi les restaurants fait qu’il faut deux plats de bananes frites pour satisfaire un client. Les restaurateurs sont inquiets de cette rareté.

Les revendeurs des produits vivriers dans les autres îles s’approvisionnent à Mwali. Ce qui cause le manque excessif de ce produit au marché de Fomboni. Ne serait-il pas judicieux que les autorités de l’île mettent en place un système de vente permettant aux résidents de pouvoir aussi obtenir ce produit surtout dans la période du ramadwani ?

A. Soidri / Alwatwan