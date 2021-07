Conseil des ministres : Une révision du fichier électoral dans les mois prochains

L’éclairage public et la réhabilitation des routes périphériques avaient dominé les échanges au cours du conseil des ministres hebdomadaire.

Le chef de l’Etat, Azali Assoumani, a présidé hier mercredi, le traditionnel Conseil des ministres au palais de Beit-Salam. Selon le porte-parole du gouvernement, plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour notamment la révision du fichier électoral. Sur ce, Houmed M’saidie est revenu sur le dialogue inter-comorien qui pourrait, selon lui, mettre à plat «certaines difficultés» qui touchent différentes institutions étatiques à l’instar de la Ceni.

«Comme l’a souligné le code électoral, le fichier électoral doit être révisé chaque année. Ainsi, le processus sera lancé dans les prochains mois», a annoncé Houmed M’saidie avant d’ajouter «qu’en discutant des différents problèmes du pays comme celui qui touchent la Ceni, nous pourrons avancer et résoudre d’autres difficultés. C’est la raison pour laquelle le président Azali Assoumani a appelé les acteurs politiques au dialogue».

Le ministre de l’Économie a, par ailleurs, salué «les efforts consentis par le pays» dans la lutte contre le terrorisme et le blanchiment des capitaux. À l’en croire, le Groupement intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent et des capitaux et le financement du terrorisme (Giaba) a félicité le gouvernement comorien à travers le ministère des Finances pour «les efforts déployés» aux fins de lutter contre le fléau du blanchiment d’argent.

Au sujet des amendes requises contre les personnes qui célèbrent les mariages en dépassant la jauge de 50 personnes, Houmed M’saidie a été catégorique et invite la population à respecter les mesures barrières. Il a rassuré au passage que «les fonds provenant des amendes versées par les contrevenants sont versés dans les caisses de l’Etat».

Vaccination

Interpellé sur les cérémonies que le gouvernement organise en cette période de Covid, le porte-parole du gouvernement a très vite répliqué en ces termes : «Le gouvernement est celui qui gouverne. Donc, les citoyens sont sous les ordres de celui-ci. Et non l’inverse. Il faut éviter la confusion et faire la part des choses sur ces deux aspects».

Pour justifier le dépassement de 50 personnes dans les rassemblements auxquels les membres du gouvernement prennent part, le ministre de l’Économie a déclaré ceci. « D’abord, sachez que le gouvernement et les personnes qui se joignent à lui respectent les mesures barrières. La majorité de ces gens-là sont vaccinés. Donc, le risque de contamination de la Covid-19 est très minime».

Chamsoudine Said Mhadji / Alwatwan