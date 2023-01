Conseil des ministres I Le gouvernement se rend dans les zones touchées par les intempéries

Le Conseil des ministres s’est tenu hier mercredi au palais présidentiel de Beit-salam sous la présidence du chef de l’Etat, Azali Assoumani. Plusieurs points étaient à l’ordre du jour et à l’issue de la réunion, le secrétaire général du gouvernement, Daniel Ali Bandar, en a livré le compte rendu à la presse. Le ministre de la Justice a fait savoir devant ses homologues que la commission nationale des droits de l’homme et des libertés (Cndhl) a sollicité trois doléances auprès du gouvernement comorien pour l’amélioration des conditions de travail. Premièrement, la Cndhl se plaint du local.

Deuxièmement, elle souhaiterait aussi l’appui du gouvernement en termes de moyens pour pouvoir mener à bien ses différentes activités. Et enfin, la Cndhl a montré que les lois qui régissent ses différentes activités et missions, doivent être revues.«Les ministres ont fait savoir que sur les deux premiers points, le gouvernement fera tout son possible et d’ailleurs concernant le local oû doit résider la commission, un endroit a déjà été identifié. Concernant le troisième point, il leur a été recommandé d’aller cibler les articles et expliquer les raisons nécessitant leur modification», a expliqué Daniel Ali Bandar.



De son côté, le ministre des Sports a fait part de l’évolution des travaux d’entretien du stade omnisport de Maluzini. Selon lui, tout se passe dans les meilleures conditions si ce n’est un petit malentendu avec le personnel censé s’occuper du service de gardiennage. «A ce sujet, le ministère des Sports, la fédération et le Cosic doivent s’entretenir avec le personnel et les résultats issus de cette rencontre seront attendus dans les prochains jours», a avancé le secrétaire général du gouvernement.

Boucler les routes nationales tout en pensant aux routes secondaires

Le ministère des infrastructures a rappelé que les travaux de réhabilitation de la route Ntsaweni-Ipvembeni ont été bouclés. Toujours selon le Sgg du gouvernement, «les ministres ont déclaré qu’avant toute chose, un rapport doit être soumis aux spécialistes des infrastructures pour que ceux-ci puissent vérifier que tout a été respecté dans les normes. Le chef de l’Etat a insisté sur le fait que tous les travaux entrepris sur les routes nationales soient suivis à la lettre sans pour autant oublier les routes secondaires». En ce qui concerne les accidents routiers, il est appelé à accompagner la brigade routière pour lui permettre de renforcer les contrôles sur les permis de conduire, les visites techniques mais aussi et surtout les conduites en état d’ivresse, considérées comme la plus grande cause des accidents.



Daniel Ali Bandar a annoncé, dans son compte rendu, qu’une note sur les Objectifs de développement durable (Odd) a été rendu publique par le secrétariat général du gouvernement. «Chaque pays produit un rapport sur l’évolution des indicateurs de développement durable. Et cette année, le rapport sera présenté aux Etats-unis le mois de juillet prochain», a-t-il souligné avant d’annoncer la tenue des assises en novembre des différents pays de l’Océan indien pour échanger sur le développement durable. Dans le domaine de la culture, une grande festivité pour la promotion de notre culture sera organisée très prochainement et sera animée par «100 Blagues». À ce sujet, un agenda des festivités de promotion de la culture comorienne a été recommandé par le gouvernement.



La hausse des prix a été au menu des discussions. Et sur ce point, les ministères des Finances, de l’Economie et de l’Intérieur ont été interpellés pour se saisir de la situation. «Une rencontre avec les opérateurs économiques est au rendez-vous pour que d’ici samedi prochain une solution soit trouvée», a déclaré Daniel Ali Bandar.

Autre volet : les intempéries de ces derniers jours. La Direction générale de la sécurité civile (Dgsc) a publié un rapport sur les dégâts causés par les fortes pluies et les rafales de vent dans certaines régions. Des ministres ont été invités à se rendre dans les zones sinistrées. Ils débuteront par Mitsamihuli avant d’aller à Ndzuani et à Mwali pour faire un état des lieux et faire des propositions sur les dispositions à prendre afin de prévenir d’autres dégâts à venir.Le secrétaire général du gouvernement a enfin évoqué des malentendus entre le personnel de la Société comorienne des ports (Scp), celui de Moroni terminal et des douanes et dont les conséquences se font ressentir. Mais Daniel Ali Bandar promet «un consensus d’ici samedi».

Mhoudini Yahya