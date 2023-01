Conseil des ministres I Le gouvernement annonce l’organisation des assises sur l’éducation

Le Conseil des ministres a eu lieu hier mercredi au palais de Beit-salam sous la présidence du chef de l’Etat, Azali Assoumani. Dans son traditionnel point de presse, le porte-parole du gouvernement, Houmed M’saidie, commence d’abord par évoquer «la question de la société de pêche de Vwadju». Sans donner plus de détails, le ministre de tutelle a évoqué les difficultés persistantes entre le gouvernement et la société qatarie. À l’entendre, «des discussions sont en cours pour trouver une solution définitive à ce problème».

Houmed M’saidie a, par la suite, fait savoir que le Conseil s’est penché également sur la participation des Comores aux grandes rencontres internationales. Le ministre parlera notamment du sommet de «l’alimentation qui aura lieu au Sénégal dans les prochains jours». Autre sujet évoqué par le porte-parole du gouvernement : l’Education.«Le président de la République a mis l’accent sur ce point et il a recommandé l’organisation des assises sur l’Education dans les prochains mois». Un secteur sensible qui concentre l’attention de toute la population. L’éducation absorbe plus de 50% du budget national. Mais les fonds servent au paiement des salaires.

Le secteur demeure le plus mal loti aux Comores en termes d’investissements. Plusieurs écoles manquent de salles de classe, ceux qui disposent de salles manquent, à leur tour, d’enseignants. Il y a des lycées sans proviseurs depuis des mois, etc. Les assises sur l’Education sont perçues comme une occasion pour les acteurs d’apporter des solutions concrètes aux grands défis du secteur. Houmed M’saidie est revenu sur les projets de construction des routes secondaires.

«Le président de la République a obligé le gouvernement à soutenir les différentes régions ou localités qui ont mobilisé des fonds pour construire des routes. Ainsi, le gouvernement s’engage à soutenir les différentes régions en fonction de leurs moyens». Interrogé sur les régions qui bénéficieront de l’aide gouvernementale, le porte-parole n’a pas souhaité livrer des précisions. Selon une source proche du ministère de l’Aménagement du territoire, il s’agit de la région de Mbude, notamment la route de «Djomani à Helendje en passant par Kuwa, Duniani et Mandza».Pour la région de Mitsamihuli, il s’agit de la route qui mène de «Mitsamihuli à Mwembwadju», selon la même source, le gouvernement accepte de contribuer à hauteur de «50%» des fonds sollicités par les régions pour financer leurs routes.

Chamsoudine Said Mhadji