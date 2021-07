Conflit entre Ndruani et de Vuvuni :Un vieux d’à peine “80 ans” a été retrouvé mort

Conflit foncier entre des jeunes de Ndruani et de Vuvuni. Un vieillard de Ndruani retrouvé mort dans un buisson

Un vieux d’à peine “80 ans” a été retrouvé mort, ce jeudi 22 juillet, en fin d’après-midi, dans un buisson, situé entre Vuvuni et Ndruani, deux localités limitrophes de la région de Bambao L’information a été livrée par la police nationale et confirmée par le chef du village de Ndruani, Soulé Bacar, contacté dans la soirée par Al-watwan. Apprenant des altercations entre des jeunes des deux localités au sujet d’un conflit foncier, le défunt vieil homme souhaitait se rendre sur place pour s’imprégner de la situation. Il a un terrain sur la zone litigieuse.

Sur place, le vieux M’sa Abdallah constate que des jeunes de Vuvuni ont pris possession de son terrain. Il voulait s’opposer à ces jeunes avant que ces derniers assènent le coup fatal, d’après le chef du village de Ndruani. Un autre homme, originaire de Vuvuni, a été grièvement blessé, en partie égorgé, selon toujours la police nationale et a été admis à l’hôpital El-Maarouf. Le vieux M’sa Abdallah a été inhumé ce jeudi dans la soirée.

Le notable de Vuvuni, Athoumane M’madi Massulaha, a dénoncé “un acte ignoble” et appelle les deux parties à cesser les provocations, de part et d’autre. Des incidents ont été constatés dans la soirée de ce jeudi mais les responsables des deux localités appellent au calme et demandent aux autorités de se saisir de l’affaire pour une issue pacifique de ce conflit foncier.

A suivre.

Alwatwan