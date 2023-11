Condamnation Historique : Le Ministre Djaffar Salim Allaoui-Sarkozy doit 9 millions KMF à Int’Air Îles  

Dans un decision de justice retentissante, le Ministre Djaffar Salim Allaoui-Sarkozy s’est vu condamner à régler la somme colossale de 9 millions KMF à la compagnie aérienne Int’Air Îles. Cette sentence, loin d’être anodine, souligne l’ampleur des manquements reprochés à l’ancien Directeur des Impôts d’Anjouan.

Le ministre, en effet, aurait usé de sa position pour commander des billets d’avion au bénéfice de sa famille et de ses amis, le tout aux frais de l’État. Après une première condamnation, la justice a de nouveau tranché en sa défaveur le 23 septembre 2023, confirmant la lourde amende qui lui incombe.

Il est crucial de souligner l’importance de cette affaire dans le contexte politique actuel. Alors que le respect de la justice et de l’intégrité sont plus que jamais nécessaires, le maintien du Ministre Djaffar Salim Allaoui-Sarkozy à son poste soulève des questions sérieuses quant à l’engagement du gouvernement envers ces valeurs.

Cet épisode judiciaire, loin d’être un cas isolé, semble s’inscrire dans une tendance plus large où les responsables politiques échappent à leurs responsabilités, même face à des condamnations claires et répétées. Le message envoyé à la population et à l’opposition est on ne peut plus clair : la justice peut être bafouée sans conséquence.

ANTUF Chaharane