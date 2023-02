Concours de récitation du Coran avec 24 candidats lors de l’anniversaire d’Uzuri wa dini

L’association Uzuri wa dini célèbre son troisième anniversaire le 26 février prochain au foyer des femmes de Moroni. Lors d’une rencontre avec la presse, les organisateurs ont annoncé que la cérémonie serait divisée en deux parties, un bilan des activités de l’association et un concours de récitation du Coran. Vingt-quatre candidats locaux et expatriés concourront pour les trois premières places, et les gagnants recevront des billets aller-retour pour effectuer le petit pèlerinage (Umra) à La Mecque. Les enfants de moins de quinze ans participeront également à un concours de récitation du Coran, avec des candidats venant de Mayotte, Mohéli, Anjouan, Ngazidja et de France.

Le président fondateur de l’association, Moussa Adam, a profité de l’occasion pour souligner les objectifs et les ambitions de l’association. Uzuri wa dini lutte contre les actes de délinquance en travaillant avec des organisations de la société civile ayant les mêmes aspirations. L’association s’engage également à rémunérer les 28 enseignants salariés et à renforcer l’application de la religion islamique. La célébration de cet anniversaire met en évidence les efforts de l’association pour promouvoir les valeurs de l’islam et préserver les traditions religieuses à travers des activités culturelles et éducatives.