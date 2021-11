Comores Télécom vous offre des billets à gagner pour la Can 2021 au Cameroun

Ce matin, lors d’une conférence de presse tenue dans les locaux de Comores Telecom, le directeur commercial Omar abdou et le président de la fédération comorienne de football Said Ali Said Attoumani ont signé un nouveau partenariat à hauteur de 40 millions de francs par an.” Ce n’est un secrèt pour personne, Comores Télécom est le premier partenaire historique de la FCF et des Coelacanthes. Aujourd’hui, nous réitérons notre engagement à soutenir davantage la FCF et les Coelacanthes car ces derniers, nous avons énormément confiance vu ce qu’elle a montré ces derniers années” a lancé Omar abdou directeur commercial.

Dans cette conférence, c’était l’occasion aussi de lancer une grande nouvelle qui va plaire sûrement aux supporters des Coelacanthes qui vont par ailleurs bénéficier lors d’un jeu concours un billet d’avion aller-retour, plus hébergement et des billets des trois matchs de la phase des groupes des Coelacanthes pour la CAN au Cameroun.

Pour y participer , il suffit de recharger un crédit plus de 5000 fc à partir du 20 Novembre au 20 décembre 2021.