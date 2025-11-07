En ce moment

Comores–Namibie : le grand retour des Cœlacanthes au stade de Maluzini

7 novembre 2025 La Rédaction À la une 0

Après deux ans d’absence à domicile, l’équipe nationale des Comores, les Cœlacanthes, s’apprête à retrouver son public au stade de Maluzini. Deux rencontres amicales sont prévues face aux Brave Warriors de Namibie, les 14 et 17 novembre, en préparation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Cette double confrontation marque un moment fort pour le football comorien. Le stade de Maluzini, joyau de la capitale, vibrera de nouveau sous les chants des supporters impatients de revoir leurs héros fouler la pelouse. La Fédération de Football des Comores a confirmé la nouvelle sur ses canaux officiels, invitant les fans à venir « enflammer le stade ».

Ces matchs constituent une occasion précieuse pour l’équipe de consolider ses automatismes et d’évaluer son niveau avant les grandes échéances continentales. Au-delà du sport, c’est aussi une fête populaire, symbole du renouveau du football comorien, qui s’annonce.

Said Hassan Oumouri

 

 

En 2016, une maman a déposé une importante quantité d’or à La Meck Moroni en garantie d’un prêt. Après avoir intégralement remboursé ce prêt, l’or aurait dû lui être restitué, mais il a été volé. L’institution a reconnu sa responsabilité, mais depuis, elle garde un silence troublant. Aucun geste de réparation n’a été fait. Méfiez-vous : cette structure n’est pas digne de confiance.

Soyez le premier à réagir

Réagissez à cet article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*


Copyright © 2025 | Comores Infos

error: Content is protected !!