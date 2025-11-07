Comores–Namibie : le grand retour des Cœlacanthes au stade de Maluzini

Après deux ans d’absence à domicile, l’équipe nationale des Comores, les Cœlacanthes, s’apprête à retrouver son public au stade de Maluzini. Deux rencontres amicales sont prévues face aux Brave Warriors de Namibie, les 14 et 17 novembre, en préparation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.
Cette double confrontation marque un moment fort pour le football comorien. Le stade de Maluzini, joyau de la capitale, vibrera de nouveau sous les chants des supporters impatients de revoir leurs héros fouler la pelouse. La Fédération de Football des Comores a confirmé la nouvelle sur ses canaux officiels, invitant les fans à venir « enflammer le stade ».
Ces matchs constituent une occasion précieuse pour l’équipe de consolider ses automatismes et d’évaluer son niveau avant les grandes échéances continentales. Au-delà du sport, c’est aussi une fête populaire, symbole du renouveau du football comorien, qui s’annonce.
Said Hassan Oumouri
