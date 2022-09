Comores-Japon: Le chef de l’Etat aux funérailles d’Etat de Shinzo Abe

Le chef de l’Etat a participé, mardi 27 septembre, aux funérailles d’Etat de l’ancien premier ministre Shinzo Abe. Plus d’une centaine de chefs d’Etat, de chefs de gouvernement et de dignitaires du monde entier avaient assisté à une cérémonie religieuse millimétrée, organisée à la Nippon Budokan au cœur de Tokyo. La délégation présidentielle est arrivée en début de semaine à Tokyo tout comme de nombreuses personnalités venues des quatre coins du monde entier. Le président de la République s’est incliné devant la dépouille de l’ancien premier ministre assassiné en plein meeting politique le 8 juillet dernier. Tour à tour, les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement et les dignitaires invités ont déposé une gerbe devant la dépouille en signe d’hommage à celui qui fut premier ministre à l’orée d’une nouvelle ère entre les Comores et le Japon. Le Japon demeure l’un des partenaires clés des Comores depuis le début des années 1980, comme en témoigne la construction de la première station terrienne Ahmed Abdallah Abderemane, devenue le centre national des télécommunications. Tout comme l’école nationale de pêche de Mirontsy à Ndzuani. Les premiers bateaux motorisés arrivés aux Comores venaient du Japon. Le pays a poursuivi sa coopération depuis les années 1990 mais celle-ci sera renforcée à partir des années 2000. Le règne de l’ancien premier ministre (2012-2020) sera ainsi marqué par l’intensification et la diversification de la coopération entre les Comores et le Japon. Après les télécommunications, la pêche aux années 1980 et l’appui au secteur agricole aux années 2000, le Japon de Shinzo Abe soutiendra de nombreux programmes dans le secteur de la santé en partenariat avec l’Unfpa ou l’Unicef.



On notera notamment un projet de «planification de l’éducation et des soins pour le développement de la petite enfance» d’un montant de plus de 2 milliards de yens (7 milliards de francs comoriens), «un autre programme d’appui à la rénovation de deux maternités à Ndzuani» d’une valeur de 7,48 millions d’euros (près de 4 milliards de francs comoriens), un «Projet de construction d’un centre d’appui technique à l’emploi des femmes dans la zone de Salimani à Ngazidja», d’environ 9,98 millions de yens ( 36 millions de francs comoriens).



Les autorités nipponnes sous Shinzo Abe ont également soutenu un ambitieux projet de création de «Services de santé reproductive dans les 12 districts des Comores et dans les zones rurales» dont l’une des objectifs est «l’Amélioration des activités de prévention et de réponse à la violence sexiste» d’une enveloppe d’environ 98,45 millions de yens, soit près de 50 millions de francs comoriens.

Une enveloppe de 2 milliards de francs comoriens a été remise à l’Union des Comores après sa demande de construction d’un laboratoire d’analyse des produits agricoles après avoir financé d’autres laboratoire de l’Inrape. Le montant cumulé de l’aide japonaise sous Shinzo Abe s’élève à près de 30 milliards de francs comoriens en 8 ans de 2012 à 2020 dont une bonne partie venant du don du riz, démarré aux années 1990, et renforcé en 2008 avec une valeur moyenne de 200 millions de yen chaque année, 700 millions de francs comoriens.



Le Japon sous le règne du défunt premier ministre a accompagné les Comores, d’abord après le terrible passage du cyclone Kenneth en avril 2016. Un fonds de 30 millions d’euros (près de 15 milliards de francs comoriens) a été accordé à l’Union des Comores via la Fao pour faire face aux «dommages causés par le cyclone Kenneth» et assurer le «renforcement de la résilience par le soutien aux petits exploitants agricoles vulnérables», selon une fiche de synthèse qui résume les actions de coopération engagées par le Japons ces 20 dernières années. Une partie de ces projets a été mise en œuvre par l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica).

