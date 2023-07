Comores : Fin des restrictions à l’aéroport liées à la COVID-19

Le gouvernement comorien a annoncé la levée des mesures de restriction frontalières liées à la COVID-19. Cette décision, prise par les ministres de la santé, du transport et de l’intérieur, intervient un mois après que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré la fin de l’urgence de santé publique de portée internationale pour le Covid-19. Désormais, les voyageurs n’auront plus à fournir une preuve de vaccination, ni à subir un test de dépistage avant ou à l’arrivée. Cette mesure est une bonne nouvelle pour les voyageurs, surtout en ce début des grandes vacances. Cependant, l’OMS recommande de ne pas baisser la garde. Le Covid-19 est toujours présent et les pays devraient passer du mode d’urgence à la gestion de la covid-19, tout en continuant à surveiller d’autres maladies infectieuses.

Saïd Hassan Oumouri