Comité de coordination du Fonds mondial I Loub Yacout Zaidou réélue pour un deuxième mandat

L’Assemblée générale du Comité national de coordination du Fonds Mondial s’est tenu ce mardi 31 janvier à l’hôtel Retaj à Moroni , en présence des anciens membres du bureau, des avocats, des membres de la société civile, des représentants de l’ambassade de France et des médias.Comme à l’accoutumée, l’évènement marque l’élection de nouvelles têtes à la tête de la structure. L’actuelle ministre de la Santé, Loub Yacout Zaidou a été réélue présidente pour un deuxième mandat consécutif avec 22 voix sur 23, Mariam Sylla, représentante de l’Unicef réélue à l’unanimité en tant que vice-présidente et Ibrahim Nadhufou élu deuxième vice-président avec 22 voix sur 23.

Au menu de ce rendez-vous : la validation des nouveaux membres du Ccm, la présentation d’allocation 2023-2025, la répartition et la validation de la somme allouée à la subvention NFM4 et la présentation et discussions sur la lettre d’attribution C19 RM pour les trois programmes. D’après Loub Yacout Zaidou, présidente du comité, «grâce à l’engagement du Ccm et à son dynamisme, notre instance a pu mobiliser d’énormes moyens financiers qui s’élèvent au tour de 10 milliards de nos francs durant la précédente mandature». La présidente a félicité les membres de son équipe «pour le travail remarquable accompli».

Une enveloppe de 6,4476 659 millions d’euros pour 2025-2027

«L’une des priorités du conseil d’administration du Fonds mondial est l’élimination de ces trois maladies. C’est pourquoi une enveloppe de 6 476 659 d’euros, soit 3 186 516 228 de nos francs sont alloués à notre pays pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027», a annoncé Loub Yacout Zaidou, présidente du comité au cours de son discours.



Le Fond mondial propose «une répartition indicative des financements entre les composantes maladies admissibles pour 4 985 417 d’euros pour la lutte contre le paludisme, 503 250 pour la tuberculose et 987 992 pour le Vih/Sida», a-t-on appris.Cependant, la décision finale reviendra à la coordination nationale durant cette assemblée nationale.Le comité de coordination nationale du Fonds mondial a été mis en place en 2002 et modifié en 2007 et a pour objectif d’impliquer tous les secteurs concernés par la prévention et la prise en charge des trois maladies (Vih/Sida, la tuberculose et le paludisme).

Nourina Abdoul-Djabar