Cinq Comoriens périssent dans un incendie, Saïd Larifou sur les lieux du drame

L’ambassade des Comores à Paris a indiqué dans un communiqué publié ce 8 juillet en première partie de soirée qu’au moins 5 compatriotes, dont une femme et son enfant, ont perdu la vie dans un violent incendie qui s’est déclenché dans la nuit du 7 au 8 juillet dans un immeuble à Bressuire, en France.

C’est un drame que n’oubliera jamais la communauté comorienne de France. Dans la nuit du vendredi au samedi 8 juillet, un incendie s’est déclaré au sein de plusieurs appartements à Bressuire, une ville du Centre-Ouest de la France, dans le département des Deux-Sèvres. L’information s’est répandue comme une trainée de poudre sur la blogosphère comorienne, la ville en question étant connue pour abriter une importante partie de la communauté comorienne de France.

Ce n’est qu’en début de soirée qu’une communication officielle a été faite sur le drame. En effet, alors que chacun y allait de son commentaire, l’ambassade de l’Union des Comores à Paris a précisé, vers 18h, heure de Moroni, qu’à ce stade, « on dénombre cinq victimes [d’origine comorienne] ». « Une femme et son enfant originaires du village de Héroumbili-Hamahamet, trois hommes des villages de Bandadaweni-Domba, Ouzio-Mitsamiouli et Ivoini-Mitsamiouli », énumère-t-on dans ce communiqué.

Si la chancellerie assure être « en contact avec les Comoriens de la ville, les autorités de la commune et de la préfecture », il n’en demeure pas moins que l’avocat et homme politique Said Larifou risque de lui voler la vedette. Cet opposant connu pour son engagement en faveur des faibles était en route vers les lieux du drame quand nous l’avons contacté par téléphone. « Je vais exprimer ma solidarité à la communauté comorienneet voir comment je peux apporter une assistance », nous a-t-il dit, avant de poursuivre : « J’ai appris qu’il y a d’autres Comoriens qui résident dans un immeuble adjacent [à ceux ravagés par l’incendie]. Je vais donc voir s’il y a lieu de les délocaliser ». Pour ce faire, il compte « rencontrer » les autorités aussi bien administratives que judiciaires. Celui qui effectue ce voyage « sans trousse de toilette » car, « pris au dépourvu », compte rester au chevet des victimes « le temps qu’il faut ». L’ambassade n’a pas précisé si les dépouilles seront inhumées sur place ou si elles vont être rapatriées à Moroni.

Toufé Maecha