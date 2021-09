Ces proches de Mouigni participeront au dialogue prôné par Azali

C’est une véritable trahison. Après avoir été lâché par l’enseignant de langue française qui ne parle pas français Djae Ahmada Chanfi, le président du conseil national de transition vient de recevoir la dernière gifle qui l’enterre vivant politiquement. Tous ces hommes forts se prononcent pour la participation du dialogue de sourd du chef de l’État Azali Assoumani: ” il est vrai que les élections de 2019 sont entachées de fraudes et d’irrégularités mais Azali Assoumani dirige le pays. Il nous représente dans le monde entier. Il y a ce qui s’est passé en 2019 mais il y a également une réalité qu’on ne peut pas nier. Nous irons dialoguer ” avec ou sans Mouigni Baraka. Si l’opposition pose des préalables pour participer à ce fameux dialogue notamment la reconnaissance de l’illégalité et l’illégitimité, la libération des prisonniers politiques… l’ancien député Oumouri Mmadi et ses amis ne voient pas d’un bon œil cette hypothèse: ” on ne peut pas dire que nous ne participerons pas si ….Nous on participera avec des conditions que nous annoncerons “, explique l’ancien commissaire aux finances Soilihi.

Depuis quelques jours, des rumeurs selon lesquelles Oumouri se prépare pour 2024 se sont revendues sur les réseaux sociaux. L’accusé a balayé ces accusations sans pour autant nier qu’il est en précampagne.