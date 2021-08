Tribune : En locks et jean déchiré, nos valeureux mabedja sorti des entrailles de la terre enfoui depuis le VIII ème siècle, venu en conquistador-libérateur du poltron indigéno-blédard, ce petit peuple rompu par l’assistanat de nos “franco-comorien” sous le joug de la dictature du clan Azali-Soeufou.

Ikoni, village millénaire, narcissique et disgrâcieu, qui au fil des siècles n’a connu que désolation et malheur, et contrairement à la pensée collective de ses habitants, n’a rien contribué à l’histoire de notre archipel comme ce fut le cas des villes comme Moroni, Mutsamudu, Fomboni, Itsandra Mdjini, Domoni, Kwambani et Ntsoudjini…, est devenu la place forte de nos valeureux “Madjanvi”….rien d’étonnant, ” Qui se ressemble, s’assemble”.

À vrai dire, le lâche indigène que je suis, croyait à tort, que ces madjanvi venu d’outre-tombe, allaient impulser un souffle nouveau, apporter un vent de liberté, instiller le doute dans la tête de la petite et insignifiante bourgeoisie Mitsoudjéenne, et non usé du même modus opérandi des interviews de Razida au Retaj Hôtel, ou des attroupements de nos mamans de Ntsoudjini ou des jeunes à Mbéni, en somme, l’existant.

Lorsque j’ai appris l’arrestation de deux de nos valeureux “Madjanvi”, je nourrissai l’espoir qu’enfin, nos libérateurs allaient appelé à marcher vers la prison…libérer leurs frères d’armes, les prisonniers politiques et ensuite se rués vers Beït Salam pour déloger son locataire…en l’occurrence, apporté un supplément de courage, de pugnacité, d’abnégation, à la place de la peur et de l’appréhension des indigènes que nous sommes.

De la poudre de perlimpinpin, du buzz…voilà le syndrome du petit, tout petit, venu d’outre-tombe, joué au révolutionnaire de bas étage.

Alors, Oust….please, allez vous-en avec vos discours ridicule, ” Y’a plus de Mabawa dans le pays”…vous avez assez fait de selfies dans nos marchés…

Décidément, Bedja Pirussa et Bedja Maharazi doivent se retourner dans leurs tombe.

TSIMALABA.

Zouena Mohamed