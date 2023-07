Certains président africains boycottent la photo de famille avec Poutine.

Plusieurs dirigeants africains, dont Sassou N’Guesso, Macky Sall, Umaro Sissoco, Azali Assoumani et Moussa Faki, ont décidé de ne pas apparaître sur la photo de famille avec le président russe Vladimir Poutine. Ils ont justifié leur décision en expliquant que certains de leurs homologues présents, notamment Assimi Goïta du Mali, le Capitaine Ibrahim Traoré du Burkina, ainsi que les dirigeants de la Guinée et du Soudan, sont des putschistes et n’ont donc aucune légitimité.

ANTUF Chaharane