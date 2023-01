Centre d’imagerie médicale d’El-Maarouf I Le plateau technique «presque complet» mais toujours pas opérationnel

S’agissant des prix, une proposition a été faite, et le service attend toujours la réponse. En attendant les formations et l’annonce des prix des prestations, une équipe est mobilisée pour le Cim. «Nous avons quand même un personnel conséquent affecté. Nous avons le major de service, 3 cardiologues, une équipe de 6 sages-femmes, des techniciens de radios et des gestionnaires du centre. Nous ne pouvons pas encore les utiliser. Nous attendons la formation des agents sur l’utilisation des appareils pour nous en servir. Ces derniers ont pour certains des garanties de 2 et 3 années. C’est juste le scanner que nous utilisons pour les urgences et quelques rendez-vous que nous prenons pour que la machine fonctionne», prévient le chef de service du Cim.

«Depuis l’inauguration du centre, nous sommes en attente des fournisseurs pour une formation sur l’utilisation des appareils avant de commencer les activités au Cim. Ce sont des appareils de très bonnes marques, sophistiqués dont nous disposons. Par exemple, dans l’échographie et la radio, c’est de General Electric (la célèbre grande firme américaine, ndlr). Nous avons un scanner de 64 barrettes qui est l’une des dernières générations utilisées dans le monde. C’est de la marque Toshiba (la firme japonaise, ndlr)», dit-il avant d’annoncer les services disponibles. «Nous avons le scanner, la radiographie, la mammographie et le panoramique dentaire».

