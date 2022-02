Ce que l’on sait de l’assassinat d’Abdoulanziz par sa femme Dhoirifa à Paris

C’est un drame. Une famille brisée. Une femme comorienne originaire de Batsa Itsandra, prénommée Dhoirifa a tué son mari connu sous le nom d’Abdoulanziz. Le couple avait ensemble 4 enfants et vivait dans le 20ème arrondissement de Paris en France.

Selon une source Comores infos, une dispute violente aurait éclaté entre la femme et son mari avant le meurtre. Dhoirifa aurait trouvé son mari au téléphone avec une femme (Hawara) et c’est là où tout a dégénéré. Une enquête a été ouverte pour la police à Paris, Dhoirifa est arrêtée et elle est la seule suspecte du meurtre du père de ses enfants.