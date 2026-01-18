En ce moment

CAN 2025 : le Sénégal sacré et brise le rêve marocain au terme d’une finale chaotique

18 janvier 2026 La Rédaction À la une, Afrique, Sport 0

Les Lions de la Teranga ont une nouvelle fois écrit l’histoire du football africain. Dimanche soir, le Sénégal a remporté la Coupe d’Afrique des nations 2025 en s’imposant face au Maroc, pays hôte, au terme d’une finale tendue, disputée et marquée par une fin de match totalement chaotique (1-0 après prolongation).

Longtemps indécise, la rencontre a opposé deux formations solides et bien organisées, se livrant une bataille tactique intense. Devant leur public, les Lions de l’Atlas ont poussé, multiplié les offensives et cru jusqu’au bout à un sacre historique à domicile. Mais le Sénégal, fidèle à sa réputation de nation conquérante, a su faire preuve de sang-froid et de maîtrise dans les moments décisifs.

Le but victorieux, inscrit en prolongation, a fait basculer le stade dans un silence assourdissant et offert aux Sénégalais leur deuxième titre continental. Un sacre mérité pour une équipe disciplinée et ambitieuse.

IBM

En 2016, une maman a déposé une importante quantité d’or à La Meck Moroni en garantie d’un prêt. Après avoir intégralement remboursé ce prêt, l’or aurait dû lui être restitué, mais il a été volé. L’institution a reconnu sa responsabilité, mais depuis, elle garde un silence troublant. Aucun geste de réparation n’a été fait. Méfiez-vous : cette structure n’est pas digne de confiance.

Soyez le premier à réagir

Réagissez à cet article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*


Copyright © 2026 | Comores Infos

error: Content is protected !!