CAN 2025 : le Sénégal sacré et brise le rêve marocain au terme d’une finale chaotique

Les Lions de la Teranga ont une nouvelle fois écrit l’histoire du football africain. Dimanche soir, le Sénégal a remporté la Coupe d’Afrique des nations 2025 en s’imposant face au Maroc, pays hôte, au terme d’une finale tendue, disputée et marquée par une fin de match totalement chaotique (1-0 après prolongation).
Longtemps indécise, la rencontre a opposé deux formations solides et bien organisées, se livrant une bataille tactique intense. Devant leur public, les Lions de l’Atlas ont poussé, multiplié les offensives et cru jusqu’au bout à un sacre historique à domicile. Mais le Sénégal, fidèle à sa réputation de nation conquérante, a su faire preuve de sang-froid et de maîtrise dans les moments décisifs.
Le but victorieux, inscrit en prolongation, a fait basculer le stade dans un silence assourdissant et offert aux Sénégalais leur deuxième titre continental. Un sacre mérité pour une équipe disciplinée et ambitieuse.
