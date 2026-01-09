CAN 2025 : Le Sénégal en demi-finale après une victoire maîtrisée face au Mali

Le Sénégal poursuit son parcours solide à la Coupe d’Afrique des nations 2025 en décrochant son ticket pour les demi-finales grâce à un succès maîtrisé 1–0 contre le Mali. La rencontre, disputée ce vendredi, a été marquée par un réalisme clinique des Lions de la Téranga, qui ont su imposer leur expérience dans les moments déterminants. Iliman Ndiaye a inscrit l’unique but du match en première période, confirmant encore une fois son importance dans le dispositif sénégalais.
Face à un Mali combatif, le Sénégal s’est montré discipliné, solide et patient. La défense a contenu les offensives maliennes sans céder, tandis que le milieu sénégalais a su gérer le tempo du match pour préserver l’avantage acquis. Cette victoire place le Sénégal dans le dernier carré pour la troisième fois en quatre éditions, un signe fort de la régularité de cette équipe au plus haut niveau africain.
Le prochain adversaire sera connu à l’issue du duel entre l’Égypte et la Côte d’Ivoire. Quel que soit le vainqueur, le Sénégal s’avance avec un statut assumé de favori, porté par une équipe mature, équilibrée et déjà habituée aux grandes échéances. La demi-finale s’annonce comme un nouveau test, mais aussi une occasion de confirmer une dynamique qui ressemble de plus en plus à celle d’un prétendant sérieux au titre.
Said Hassan Oumouri
Réagissez à cet article