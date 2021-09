CAN 2022 : Les Coelacanthes envoient des signes rassurants

L’équipe nationale de football des Comores, a achevé, mardi, un stage dans leur fief de Malouzini, en prévision de la grande fête du football africain, prévue du 9 janvier au 6 février. Deux matches amicaux contre les Seychelles et le Burundi étaient au programme de ce stage. Le premier s’était conclu, mercredi dernier, sur une large victoire 7-1 des Cœlacanthes, alors que le second, disputé mardi, s’est terminé par un score d’un but à zéro, tout en envoyant des signes rassurant lors de ces deux rencontres.

Placé par le tirage au sort dans le groupe C de la coupe d’Afrique des nations, en compagnie du Ghana, Maroc et le Gabon, les Comores auront sûrement son mot à dire lors de cette CAN.

Sports Bambao