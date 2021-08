Bras de fer à Mohéli entre la garde garde-côte et le trésor | La Gazette Des Comores

Entre les commandants des vedettes de type kwassa assurant la ligne Fomboni-Dodin (Mutsamudu) et la garde-côte d’un côté, le trésor public de l’autre côté, le courant ne passe pas. L’origine de ce malentendu n’est autre que la destination d’un recouvrement de 2000 FC versé par chaque vedette qui part. Ce dimanche aucune vedette n’a pu quitter la plage du Bazar à Fomboni. Le trafic a pourtant repris timidement ce lundi mais sans la présence de l’équipe de garde côte.

Ce dimanche sur la plage du Bazar où partent en principe les vedettes à destination de Dodin, les passagers avec leurs colis sont abasourdis. « Aucune vedette ne doit quitter cette plage jusqu’à ce qu’on nous explique qui va assurer notre sécurité une fois que nous avons des problèmes en pleine mer ou qu’on nous dise où va notre argent », lâche le commandant Tarzan lorsque nous l’avons approché pour en savoir plus. Selon Tarzan, les 2000 FC versés par chaque vedette qui part étaient destinés aux agents de la garde-côtes pour leurs crédits téléphoniques et leurs taxis. « Si nous avons des difficultés en mer, la garde-côte intervient sans nous demander en retour quoi que ce soit », reconnaît ce commandant chevronné.

Cependant, le trésor public aurait reçu l’ordre depuis Moroni d’assurer le recouvrement relatif aux colis, passagers et vedettes pour le verser sur un compte à la banque centrale. « La garde côte n’effectuent pas de recouvrement, s’il y a des indemnités à percevoir cela relève de l’État major et du ministère des finances. Nous ne faisons qu’exécuter des ordres », explique Ahmed Elanrif Ali (Bamhou), le TPG insulaire lorsque nous l’avons contacté par téléphone. « Ce ne sont pas ces 2000 FC qui financent en tout cas les opérations de sauvetage et la garde-côte est une institution financée par l’État », précise Bamhou.

Ce lundi le trafic maritime de Kwassa a repris timidement mais sans les agents de garde-côtes qui d’habitude, selon d’autres sources, sont là à la sortie et restent en contact avec les vedettes jusqu’à leur arrivée. Ce problème ne s’est pas posé sur la ligne Hoani-Chindini peut-être parce que à Chindini la garde-côte n’a pas la main mise. « C’est un comité qui gère » apprend-t-on.

L’énigme dans cette histoire c’est que depuis longtemps, les recouvrements sur ces plages étaient assurés par les agents de la première dame de l’île Mme Fatima Hamidi sans que personne ne lève le petit doigt. Et la garde-côte ne percevait aucun rond, selon tous nos témoignages. Dès que l’ordre a été donné au trésor public de prélever ces taxes, la garde-côte hausse le ton. « C’est un malentendu qui sera en tout cas résolu rapidement », rassure le TPG de Mohéli.

Riwad / LGDC