L’influenceur, prédicateur religieux Djibril accepte de rembourser l’argent de toutes les personnes qui n’ont pas fait le pèlerinage. Le remboursement ne se fera pas par moneygram, il n’a pas confiance a-t-il dit.

Djibril dans sa déclaration de samedi soir a donné les dates et a promis de rendre l’argent.

