Bilan de la manifestation de mabedja ce vendredi 3 septembre 2021

Témoin C.I

La ville de Moroni dès le milieu de la matinée a été quadrillée par la police , la gendarmerie et l’armée nationale , tous les carrefours de la ville ont été encerclés. Devant les mosquées du vendredi, ils s’y trouvaient dispersant les fidèles en les obligeant à rentrer chez eux . Innondées de militaires la place de l’indépendance n’avait pas de place pour les civils .

A l’arrivée du premier contingent des manifestants venant de la coulé de lave et du quartier Magoudjou une pluie de grenades a commencé à pleuvoir sur eux. Des tirs, des balles en caoutchouc ont pris aussi le relais, c’est là où a commencé l’Intifada qui a duré toute l’après-midi jusqu’au coucher du soleil. Une vraie guérilla a commencé entre les forces les forces de l’ordre et les manifestants. Échanges de pierres contre des balles réelles, en caoutchouc et des grenades lacrymogènes: c’était une vraie guérilla urbaine. La population est prise de panique magasin et boutique fermée à la hâte. Les mosquées étaient prises d’assaut par les manifestants pour se réfugier, après 2h d’échanges pierres contre grenades et balles , l’armée a été débordée par des barricades et des carcasses de voitures bloquant la circulation dans les artères de Moroni. Du jamais vu depuis le commencement du cycle de la présidente tournante, depuis plus de 15 ans jamais on n’a été vécu une pareil situation .

Bilan :

38 arrestations

11 blessés dont 2 grièvement :1 fille grièvement et un jeune garçon blessé à la cuisse nécessitant une évacuation. Pour des raisons de sécurités leurs identités ne sera pas dévoilés

3 voitures endommagées

Et beaucoup de responsables sont en cavales recherchés par gendarmerie et police. Malgré ça, le vendredi prochain, une manifestation générale est décretée.

Que feront la gendarmerie , la police et l’armée si les manifestations sont généralisées dans l’ensemble du pays ?

Issilam Hamza