BEPC : La délibération sera faite le 25 août

Le Brevet d’étude du premier cycle (Bepc) a pris fin hier, jeudi 11 août, avec 13.257 candidats, repartis en 42 sites et 619 salles. Saluant l’organisation de la surveillance, les candidats ont parlé «de sujets abordables», puisés aux programmes et à l’actualité. Les responsables ont noté «un bon déroulement, mais avec beaucoup d’absences.

Le président du jury de Ngazidja, Issihaka Mdahoma, saluera «le professionnalisme» des équipes et le respect du protocole des examens. L’enseignant a noté «le nombre élevé» d’absences enregistré dans les 25 sous centres de Ngazidja. «Avec 136 absences au centre de Moroni c’est trop inquiétant», a-t-il regretté. Issihaka Mdahoma a tout de même tenu à saluer l’initiative des autorités à autoriser les détenus à passer leurs examens. «C’est une première dans l’histoire et il faut saluer et encourager une telle initiative», a-t-il félicité.

Pour ce qui est des élèves du sous-centre de Dimani, où deux localités sont en conflit, la situation a été maîtrisée pour la sécurité et la tranquillité des 185 candidats inscrits au lycée de Fumbudzivuni. «On a seulement enregistré deux absents.

Un seul élève de l’école privée communautaire franco arabe de Dimani, sise à Ntsorale, ne s’était pas présenté dès le début de l’examen», a précisé le président du jury. Il a fait savoir que «la proclamation des résultats est prévue le 25 août pour le premier groupe, et le 3 septembre pour le deuxième groupe». Les résultats du bac sont attendus théoriquement le 24 août.

Hamidou Ali / Alwatwan