Batsa Mitsamihuli : Le Premier choix pour le Tourisme aux Comores.

Batsa Mitsamihuli, un village situé au nord de Ngazidja dans la région de Mitsamihuli, est devenu le site touristique le plus prisé des Comores, enregistrant des records nationaux de fréquentation. Devenu le choix principal des jeunes de la diaspora après la pandémie, le village a accueilli divers événements majeurs, dont l’Usafari Tour et le Festival Panga. Entre juillet 2021 et juillet 2023, environ 3500 personnes ont visité le village. Les atouts de Batsa Mitsamihuli sont nombreux, allant de la beauté naturelle de ses grottes et paysages à l’accueil chaleureux de ses habitants et à son riche patrimoine historique. Des projets sont en cours pour promouvoir davantage le tourisme dans le village et stimuler l’économie locale. Bien que la date de l’événement touristique « USAFARI » n’ait pas encore été annoncée, les organisateurs assurent que le projet est en cours d’étude.

ANTUF Chaharane