Bacheliers de Nyoumakélé : atelier d’orientation à Ongojou

Les nouveaux bacheliers de Nyoumakélé ont récemment participé à un atelier d’orientation à Ongojou. Cette initiative, organisée par l’Association des Jeunes de Nyoumakélé pour le Développement (AJND), visait à guider les jeunes diplômés dans leurs choix de carrière et leurs études supérieures.

L’événement s’est déroulé à la Mairie d’Ongojou en présence de plusieurs cadres et représentants de l’AJND. Lors de cet atelier, des conseils et des informations sur les opportunités d’études disponibles ont été partagés, aidant ainsi les jeunes à mieux orienter leur parcours académique et professionnel.

Selon les organisateurs, cet atelier d’orientation est essentiel pour ces bacheliers. Il leur offre non seulement des informations précieuses, mais aussi une plateforme pour échanger et poser des questions sur leur avenir.

L’AJND, reconnue pour son engagement envers la jeunesse, continue d’œuvrer pour le développement et l’épanouissement des jeunes de la région. Ces ateliers d’orientation font partie des nombreuses initiatives lancées par l’association pour assurer que la jeunesse de Nyoumakélé soit bien équipée pour affronter les défis du futur.

ANTUF Chaharane