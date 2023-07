Baccalauréat 2023 : Le verdict final arrive enfin – Rendez-vous ce jeudi 27 juillet !

Les résultats du baccalauréat tant attendus seront enfin proclamés ce jeudi 27 juillet sur tout le territoire comorien. Après la clôture des épreuves écrites le 12 juillet dernier, les candidats ont vécu une période d’attente angoissante, ignorant encore leur sort. Cependant, selon le directeur général de l’Office national des examens et concours (Onec), Abdou Ali, tout est en place pour respecter la date prévue. Il a affirmé que jusqu’à présent, aucune modification n’a été apportée au calendrier, et que toutes les équipes travaillent pour être prêtes à temps.

L’arrêté du ministre de l’Éducation nationale, daté du 21 novembre 2022, avait fixé le 27 juillet comme la date de délibération du 1er groupe d’examens nationaux de fin d’année scolaire. À Moroni, les équipes se disent confiantes quant au respect du timing. Mohamed Ali Abdallah, le chef du centre de Moroni, a confirmé l’information, soulignant que les travaux d’harmonisation et de confrontation, dernière étape avant la proclamation des résultats, se déroulent normalement.

Si tout se déroule comme prévu, les épreuves du deuxième groupe pourraient commencer dès le lundi 31 juillet, pour se terminer le 3 août. Quant à la délibération pour les candidats autorisés à se racheter, elle est prévue pour le samedi 5 août. Cependant, cette date est souvent sujette à des changements en raison des imprévus, notamment les réclamations.

L’examen d’entrée en sixième avait également connu quelques problèmes techniques, notamment des chamboulements sur le site internet de l’Onec, conduisant au retrait temporaire des résultats de Ngazidja. Le président du jury du sixième a attribué cet incident à une mauvaise manipulation et a assuré que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour éviter de tels problèmes lors de la mise en ligne des résultats du baccalauréat. Il a également noté que les centres de Mutsamudu et de Fomboni avaient été épargnés par ces problèmes informatiques.

Cette année, pour le baccalauréat général, un total de 14 319 candidatures ont été retenues, réparties entre 6 759 à Ngazidja, 6 340 pour Ndzuani et enfin 1 220 à Mwali.

Ainsi, les candidats et leurs familles attendent avec impatience la proclamation des résultats du baccalauréat ce jeudi 27 juillet. L’Office national des examens et concours se veut rassurant quant au respect du calendrier fixé, et espère que cette année, tout se passera sans accroc, offrant aux candidats la reconnaissance qu’ils méritent pour leur travail acharné tout au long de l’année scolaire.



Soibah Said