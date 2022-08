Baccalauréat 2022: des fouilles systématiques des candidats pour éviter la triche

Il vaut mieux prévenir la fraude que de l’attraper. C’est pour cela que les candidats seront fouillés à l’entrée des centres d’examen pour être débarrassés des téléphones portables et autres papiers de cours. La même fouille sera opérée avant l’ouverture des enveloppes dans les classes .

Les sanctions des surveillants seront plus dures que les années passées car nous avons remarqué que c’est à cause du laisser-aller des surveillants…

Dr Abdillah Said Amana Président du jury