Azali : «Les Comores en tête des 22 pays du monde arabe, en matière de droits des femmes»

Les Comores ont célébré la 73e journée Internationale des droits de l’Homme à Fomboni (Mohéli) dimanche 12 décembre dernier. L’occasion pour le président Azali Assoumani de rappeler que les Comores occupent la première place parmi les 22 pays du monde arabe, en matière de droits des femmes.

Le 10 décembre est la journée mondiale des droits de l’homme. Dans notre pays, cette journée a été célébrée le dimanche 12 décembre dans l’île de Djoumé Fatima sous le thème: «Tous humains, tous égaux ». La présidente de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés (CNDHL) Mme Sittou Raghadat Mohamed a tenu à rappeler que la journée est célébrée chaque année le 10 décembre, jour anniversaire de l’adoption en 1948 par l’assemblée générale des Nations unies. « Chaque jour comme celui là, nous devrons évaluer combien ce texte sur les droits universels de l’homme permet de mesurer nos réalisations dans les sphères civiles, politiques, économiques, sociales et culturelles en matière de développement », dit-elle, en insistant qu’on ne peut jamais parler de développement, de paix, sans le respect des droits de l’homme. « Nous devrons œuvrer ensemble quotidiennement pour améliorer la situation des droits de l’homme aux Comores. C’est justement le devoir qui crée le droit, et non le droit qui crée le devoir ».

D’après elle, la CNDHL a un vœu qui lui tient à cœur qui consiste à oublier les clivages afin de solidifier les engagements et la détermination pour promouvoir le respect des droits de humains et consolider de l’état de droit en Union des Comores. « Ensemble faisons bloc pour rendre notre pays meilleur en matière de respect des droits de l’homme », poursuit la présidente de la CNDHL. Pour sa part, le président Azali Assoumani estime dans son discours que dans l’aspiration à un développement durable et équitable, le combat pour les Droits de l’Homme et l’égalité en dignité est un combat magnifique.

« L’Union des Comores a acquis la première place parmi les 22 pays du monde arabe, en matière de droits des femmes, selon une étude de la Fondation Thomson Reuters, faite par 336 experts internationaux qui ont pris comme principaux critères d’évaluation : l’analphabétisme, l’égalité hommes femmes, le harcèlement sexuel, la représentation politique et économie », rappelle-t-il. D’après le locataire de Beit Salam, la mise en place de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés et de la Coordination des services d’écoute à la Délégation Générale des Droits de l’Homme et les travaux en cours pour l’amélioration des conditions de détention dans les milieux carcéraux constituent des parfaites illustrations de notre détermination, à hisser notre pays, parmi ceux dans lesquels sont visibles, les progrès réalisés en matière de respect des Droits de l’Homme.

Ibnou M. Abdou / LGDC