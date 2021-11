Azali est attendu dans les prochaines heures à Paris pour participer au forum de la Paix

Le président Azali Assoumani est attendu à Paris pour prendre part au forum de la paix qui se déroulera du 11 au 13 novembre 2021.

Pour faire face aux défis de notre temps et aux attaques contre le multilatéralisme, le Forum de Paris sur la Paix continue à agir comme force de mobilisation de tous les acteurs concernés et comme incubateur pour faire avancer les solutions concrètes tout au long de l’année. Plus qu’une conférence traditionnelle, le Forum de Paris sur la Paix est aussi un salon et un sommet où toute organisation peut faire connaître, débattre et faire avancer une initiative de gouvernance ; un lieu d’échange où des spécialistes font émerger les solutions pour un monde plus stable et en paix.