Azali est arrivé à Médine pour effectuer la Oumra

Le Président de la République S.E.M AZALI Assoumani anisi que le président du Sénégal Macky Sall sont arrivés ce lundi à Médine, dans l’ouest de l’Arabie saoudite, pour effectuer la Oumra, a rapporté l’agence de presse saoudienne.

S.E.M AZALI Assoumani et son homologue sénégalais Macky Sall sont arrivés séparément à l’aéroport international Prince Mohammed Bin Abdulaziz, où ils ont été reçus par le gouverneur de Médine, le prince Faisal bin Salman.

Sall a quitté le Royaume plus tard lundi, après avoir effectué la Oumra. Pendant ce temps, le président ivoirien Alassane Ouattara et le président du Conseil militaire de transition du Tchad Mahamat Idriss Deby sont également arrivés à Djeddah et ont eu des entretiens avec un certain nombre de responsables saoudiens.

CMM