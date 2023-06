Azali Assoumani, à la manœuvre pour la paix entre la Russie et l’Ukraine.

Azali Assoumani, à la tête des Comores et de l’Union africaine, s’implique activement dans la résolution du conflit russo-ukrainien. Il rejoint une délégation africaine de haut niveau, emmenée par Macky Sall du Sénégal et Cyril Ramaphosa de l’Afrique du Sud, en route pour Kiev et Saint-Pétersbourg.

La participation d’Assoumani à cette mission diplomatique souligne son influence en tant que leader africain dans la gestion des crises internationales. Cette initiative intervient à un moment critique où l’Ukraine intensifie ses efforts pour reprendre les territoires sous contrôle russe.

La délégation, incluant Assoumani, envisage de proposer une série de mesures visant à instaurer la confiance entre les parties en conflit. Parmi ces propositions figurent le retrait des troupes russes, la suspension des mandats d’arrêt internationaux à l’encontre de Poutine, et l’atténuation des sanctions.

L’engagement d’Assoumani dans cette médiation illustre la détermination des Comores et de l’Union africaine à œuvrer pour la paix et la stabilité globales. Son rôle dans cette mission confirme l’importance de la diplomatie africaine sur la scène internationale.

ANTUF Chaharane