Aux Comores, 10 000 poussins remis aux éleveurs pour renforcer la sécurité alimentaire

Le 12 novembre 2024, le ministère de l’Agriculture, avec le soutien de la Banque Africaine de Développement (BAD) via le projet AEFPF, a distribué 10 000 poussins à 40 éleveurs comoriens. Cette initiative vise à renforcer la sécurité alimentaire locale et à atténuer les impacts des crises alimentaires mondiales, exacerbées par des conflits comme la guerre en Ukraine.

La cérémonie de remise s’est tenue en présence du ministre de l’Agriculture, Daniel Bandar, et du secrétaire général, Abdoul-Kader Saandia. D’après le ministre, ce projet bénéficiera directement à plus de 14 000 ménages, représentant environ 70 000 personnes sur les trois îles principales de l’archipel (Ngazidja, Ndzuwani et Mwali). « L’initiative entend réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires, qui le rend vulnérable face aux crises mondiales », a déclaré le ministre.

Le projet AEFPF, inscrit dans le cadre de la Facilité africaine de production alimentaire d’urgence, cible plusieurs chaînes de valeur : le maïs, la pomme de terre, la patate douce et la volaille. En plus de la distribution de poussins, il prévoit la construction de 16 poulaillers dans quatre centres de développement rural (CRDE), chacun équipé d’incubateurs pour une production continue. Ces installations modernes sont conçues pour accroître la production locale de volaille tout en soutenant les 400 organisations paysannes impliquées, dont 55 % sont dirigées par des femmes.

Pour le directeur des Stratégies Agricoles et de l’Élevage, Fouad Mohamed Oussouf, la remise de ces poussins n’est qu’un début. Au total, 160 000 poussins seront distribués, constituant un programme de résilience alimentaire à long terme. Avec ce projet, le gouvernement comorien espère non seulement améliorer la production locale, mais aussi renforcer la résilience des communautés rurales face aux fluctuations des marchés internationaux.



