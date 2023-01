Attouchements sexuels à l’Ortc: l’intouchable réfute les accusations « Ndrabo natsena Ndrabo »

Yele dzina la hangu li minyiwa harmwa ndrongowo ni kazi wao ndrabo.

Tsamba uka nga mkaziwa ndrabo

Nana heni ulona ye kinyume nadje ya zambe ho trengweni hunu pvwatsina matsa tsaliyano

Owambo ngwaona nyi shahidi ye nazidje kwezi

Heni ulo karibu ngudjuo uka woyi mdru wandzo yani sidjini yani rende dje heli yaliyo

Hauka kweli ulevi tsi hindru nami nga mziono leo

Nga makinisho uwa karibu yauka ngami makini halisi. Hauka henisa utso udji laumu djumwa mdjali wa kaziwa. Mdru ka kana harara.

Ri kubali uka nusu ya « watrangazadji » ngwaona nafasi yau trunga wambe wazi yeneze halafu pvwake wandru wambe kweli ha shiyengo nau andwiyi.

Ngam amini ye mahkama na mashitaka yasa ya pvehwa ngalindao owa lona zenyi shahidi zurwa.

Ko udjo ni shangaza harmwa ndrabo na ushi!

Sha kweli tuhuma za hari mdru ya fanya « attouchements » zo ndziro hana ulevi wa tuka wa djahra ?



Yema dhambi sitside ria nikao wo udziro wa hayo !

Ntsu hutadjiya mdru yani amini. Sha ngamparo owendza ankili wa fikiri ha kweli pvwatsina inudia.

Hewe ye mfa leo tside mfa maudu

NALAYELE!

Ntsina Fcbk FM, ntsina RFI sha ngamina ye haki no ukweli!

Hablani Assoumani

