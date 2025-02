Arrivée imminente de nouveaux générateurs pour renforcer l’électricité à Moroni

Moroni s’apprête à recevoir un nouvel apport en équipements énergétiques. Ce dimanche, un avion-cargo en provenance de Dubaï livrera quatre générateurs Caterpillar neufs de 2,5 MW chacun, accompagnés de leurs transformateurs. Fournis par une société émiratie, ces équipements viennent renforcer les efforts déployés par le gouvernement pour pallier les coupures d’électricité qui affectent la capitale et ses environs.

Cette livraison intervient quelques jours seulement après l’arrivée de six autres groupes électrogènes, dans le cadre du plan d’urgence mis en place pour améliorer la distribution énergétique. Face aux récurrentes pénuries d’électricité qui paralysent les activités économiques et le quotidien des habitants, les autorités misent sur ces nouvelles installations pour stabiliser le réseau et répondre à la demande croissante.

Le transport par avion-cargo témoigne de l’urgence de la situation et de la volonté des autorités d’accélérer le déploiement des équipements. Une fois installés, ces générateurs devraient significativement améliorer l’approvisionnement en électricité à Moroni et dans les zones environnantes.

