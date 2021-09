DJAE AHAMADA CHANFI

Ministre de la Justice, des Affaires Islamiques et de la Fonction Publique, Chargé des Droits de l’Homme, de la Transparence et des Administrations Publiques a visité une prison à Mohéli. Et les droits de l’homme ne sont pas respectés.

L’image fait penser à un zoo humain, les prisonniers sont dans une cellule collés les uns autres comme des animaux mal traités.