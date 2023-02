Arrêt sur image : Distribution d’argent à l’arrivée du président de l’Union Africaine

Le président de l’Union Africaine, Azali, s’est rendu à Anjouan ce jeudi pour une visite officielle. Cependant, une image a suscité l’indignation des observateurs. Dans une photo, on peut voir une distribution d’argent à l’aéroport de Ouani à Anjouan. Le gouvernement aurait-il payé les gens pour se rendre à l’aéroport et accueillir Azali ?

La distribution d’argent à l’aéroport de Ouani à Anjouan lors de la visite du président de l’Union Africaine, Azali, est une pratique inacceptable. Le gouvernement ne devrait pas avoir à payer les gens pour se rendre à l’aéroport et accueillir un dirigeant. Cette pratique suggère que le gouvernement est prêt à utiliser l’argent public pour influencer l’opinion publique et la perception des citoyens.

Le gouvernement devrait se concentrer sur la mise en place de politiques et de programmes qui bénéficient à la population et non sur des pratiques qui visent à améliorer l’image d’Azali.